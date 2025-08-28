Макаревич* расстроился из-за малочисленного мероприятия в Грузии

Музыканту Андрею Макаревичу* вручили три подсолнуха во время мини-концерта в грузинском Батуми, он расстроился и не стал разговаривать с фанатами, уйдя с мероприятия. Об этом сообщает SHOT .

Макаревич* организовал дегустацию вина своего производства в грузинском Батуми. Цена билета составила 250 лари или примерно 7,5 тыс. рублей.

Очевидцы поделились, что площадка, на которой выступал Макаревич*, была заполнена лишь наполовину. Пришедшие надеялись, что артист не только расскажет об алкоголе, но и споет популярные песни. Он действительно выступил, но программа оказалась значительно сокращенной. Песен было всего три.

После этого Макаревич* сказал пришедшим спасибо за то, что они выбрали его концерт, а не Земфиры**, которая в это время тоже выступала в Батуми. Затем артист сфотографировался с фанатами и быстро ушел, ни с кем не разговаривая.

* и ** Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.