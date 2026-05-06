Лепс показал красавца-сына и поздравил его с 16-летием
Фото - © Страница Григория Лепса в Инстаграм*
Певец Григорий Лепс лаконично поздравил сына Ивана с 16-летнием, опубликовав в Instagram* редкий снимок повзрослевшего наследника.
В кадре Иван позирует на фоне живописного пейзажа. На нем надеты солнцезащитные очки. Подписчики Лепса присоединились к поздравлениям и отметили, что Иван вырос «красавчиком».
«С днем рождения, красавчик», «Папин красавчик», «Здоровья, удачи и всех благ!» — написали пользователи в комментариях.
Также Лепс поделился с поклонниками детским снимком с Иваном. На фото отец прижимает к себе маленького сына и целует его в лоб.
Иван — единственный сын Григория Лепса. Он родился во втором браке музыканта с Анной Шаплыковой. Также от этих отношений у артиста есть дочери Ева и Николь. От первого брака со Светланой Дубинской у Лепса есть дочь Инга.
В начале этого года Лепс расстался с 20-летней Авророй Кибой. Девушка отметила, что между ними не было драмы и они расстались с благодарностью и взаимным уважением.
