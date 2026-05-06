Фото - © Страница Григория Лепса в Инстаграм* @gvleps/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Лепс показал красавца-сына и поздравил его с 16-летием

В кадре Иван позирует на фоне живописного пейзажа. На нем надеты солнцезащитные очки. Подписчики Лепса присоединились к поздравлениям и отметили, что Иван вырос «красавчиком».

«С днем рождения, красавчик», «Папин красавчик», «Здоровья, удачи и всех благ!» — написали пользователи в комментариях.

Также Лепс поделился с поклонниками детским снимком с Иваном. На фото отец прижимает к себе маленького сына и целует его в лоб.

Иван — единственный сын Григория Лепса. Он родился во втором браке музыканта с Анной Шаплыковой. Также от этих отношений у артиста есть дочери Ева и Николь. От первого брака со Светланой Дубинской у Лепса есть дочь Инга.

В начале этого года Лепс расстался с 20-летней Авророй Кибой. Девушка отметила, что между ними не было драмы и они расстались с благодарностью и взаимным уважением.

* принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.