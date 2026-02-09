Лепс не пришел: Аврора Киба потратила 30 млн рублей на вечеринку со звездами

Бывшая невеста народного артиста России Григория Лепса, блогер Аврора Киба, отметила 20-летие в компании российских знаменитостей в мишленовском ресторане в Москве. На вечеринку она потратила около 30 млн рублей, сообщает SHOT .

Работа шеф-повара и аренда зала обошлись молодой звезде в 4,5 млн рублей. Развлекала Кибу телеведущая Ксения Собчак, которая сравнила меховую юбку именинницы с париком Лепса. Пели для блогера Севиль и Александр Ревва.

Общий гонорар звезд доходит до 25 млн рублей. Еще около 1 млн рублей Киба заплатила за фотозону, аренду оборудования, диджея, фотографов и рилсмейкеров, которые делали контент для соцсетей.

Экс-возлюбленный блогерши Григорий Лепс на вечеринку не пришел, зато ее посетили другие именитые гости. Среди них актриса Наталья Рудова, рэпер Джиган, а также сын певицы Ирины Дубцовой Артем, с которым Киба обнималась на протяжении вечера.

Отдельной звездой сцены стала мать именинницы. Она спела песню под фонограмму Лепса со словами «Я поднимаю руки, мне хочется сдаться, ведь больше не ребенок, тебе уже 20».

Сам артист после расставания с молодой невестой сосредоточился на карьере. Он эмоционально прокомментировал разрыв фразой «Да катись оно все».

