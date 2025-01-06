Ледовое шоу Слуцкой перенесли из-за трагедии в Кировской области

Ледовое шоу фигуристки Ирины Слуцкой «Золушка», которое планировали провести 6 января в Кировской области, было перенесено на 7 и 8 января, сообщает News.ru .

Причина — в трагедии, произошедшей в поселке Кильмези, где сгорели люди.

Слуцкая высказала слова соболезнования жителям области в связи с трагедией. Она подчеркнула, артисты отнеслись к произошедшему с понимаем. Все билеты, которые были приобретены на 6 января, будут действительны 7 и 8 января.

В январе в поселке Кильмезь в Кировской области полностью сгорело здание соцучреждения. Погибли восемь человек.