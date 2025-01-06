Тело восьмого погибшего при пожаре в Кировской области наши спасатели
Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кировской области
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кировской области и обнаружили тело восьмого погибшего, сообщили в пресс-службе ведомства.
«При разборе конструкций обнаружен восьмой погибший. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории, дознаватели МЧС России», — сказано в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
Трагедия произошла в Кировской области, полностью сгорело здание социального учреждения в поселке Кильмезь.