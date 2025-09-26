Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Тиграна Кеосаяна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью известного кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна, сообщает пресс-служба МИД РФ.

26 сентября ночью умер Тигран Кеосаян. Об этом заявила его супруга Маргарита Симоньян. Кеосаян долгое время находился в коме после сердечного приступа.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. От имени коллектива министерства и от себя лично выражаю искренние соболезнования. Прошу принять слова сочувствия и поддержки. Светлую память о Тигране Эдмондовиче будем хранить бережно», — говорится в обращении главы российской дипломатии.

Он подчеркнул, что Тигран Эдмондович оставил неизгладимый след в истории России и внес значительный вклад в ее культурное наследие. Также министр отметил его твердую гражданскую позицию и усилия по всестороннему освещению общества о международной и внешней политике.

Лавров добавил, что работа Тиграна Кеосаяна на благо Родины была высоко оценена обществом и заслуженно отмечена многочисленными почетными наградами.

Кеосаян — заслуженный артист РФ и деятель культуры. Он был режиссером фильмов «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и других. Также режиссер снимал клипы для Дианы Гурцкой, Михаила Шуфутинского и других артистов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.