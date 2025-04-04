Кусок позора: Артемий Лебедев раскритиковал дизайн российских денег и документов

«Все отечественные документы не просто плохо выглядят, они выглядят унизительно. Что свидетельство о рождении, что паспорт, что деньги наши, конечно, — один большой кусок позора», — заявил Лебедев в ходе видеообзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что появившийся в 1990-е дизайн российских денег и документов является крайне неудачным.

При этом блогер назвал «настоящим образцом для подражания и наслаждением для глаз» дизайн банкнот, которые выпускались в XIX веке или при Иосифе Сталине.

Ранее столичный суд со второго раза оштрафовал дизайнера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов.