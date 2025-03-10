Суд в Москве оштрафовал Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов

Суд в Москве со второго раза оштрафовал дизайнера и блогера Артемия Лебедева за публичное осквернение религиозных символов, сообщает РИА Новости .

Согласно судебным материалам, протокол поступил в суд в конце февраля, однако его вернули составителю, так как не было указано сведений о том, что он был направлен или вручен Лебедеву.

После устранения недостатков суд 7 марта признал Лебедева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 5.26. КоАП РФ (Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение).

Эта статья предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей для физических лиц, от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц.

Ранее юристы главы лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной обнаружили еще два видео, в которых, по их мнению, дизайнер Артемий Лебедев порочит честь и достоинство женщины.