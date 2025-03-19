Кто получит состояние Бедроса Киркорова: битва за наследство

Наследником имущества Бедроса Киркорова является его взрослый сын Филипп Киркоров, однако ситуация с наследством может осложниться из-за недавнего развода Киркорова-старшего со второй женой, сообщил РИАМО адвокат Александр Бенхин.

Певец Филипп Киркоров 18 марта в соцсетях сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. Народному артисту России было 92 года. У него были давние проблемы с сердцем.

«У Киркорова-старшего единственный наследник — это взрослый сын Филипп Киркоров. Все было бы просто, если бы не один важный нюанс — в семье наверняка есть завещание. Если человек в ясном уме и твердой памяти оставил завещание, оно будет превалировать над любыми законами и претензиями со стороны других возможных наследников», — сказал Бенхин.

Он отметил, что ситуация с наследством может усложниться из-за второй жены Киркорова-старшего, о разводе с которой он объявил в 2023 году.

«У них было совместно нажитое имущество. Например, если это квартира, то Филипп Бедросович сможет унаследовать только половину — вторая половина останется за бывшей супругой», — пояснил адвокат.

Бенхин добавил, что даже при наличии завещания бывшая жена может оспорить его в суде.

«По закону, если человек находился на иждивении у покойного, например, если жена была пенсионеркой, она может претендовать на долю в наследстве, независимо от содержания завещания. В этом случае суд может постановить, что ей полагается 50% от причитающейся ей, по закону, части наследства», — добавил эксперт.

Он уточнил, что статус пенсионерки уже дает бывшей супруге определенные основания для оспаривания завещания в суде.

«Она однозначно пенсионерка, значит, она однозначно судом признается как социально не защищенный иждивенец, зависимый и так далее. Особенно, если у нее еще какие-нибудь заболевания или инвалидность — это только усилит ее позицию», — отметил Бенхин.

По словам адвоката, судебные разбирательства в подобных случаях — не редкость и шансы бывшей жены получить часть имущества достаточно высоки.