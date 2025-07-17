Махровая плесень: как выбрать вкусный сыр и не попасть в больницу

Россиянам стоит покупать сыр только в проверенных магазинах с сертификатами, проверять упаковку и срок годности, а также выбирать продукты из пастеризованного молока. Все это поможет получить качественный продукт без печальных последствий, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Ранее кишечная палочка была обнаружена в сырах бри многих известных марок: «ВкусВилл», Vitalat, «Егорлык молоко», Schonfeld, Treville, Metro Chef и «Городецкая сыроварня». По данным Роскачества, это говорит о серьезном нарушении санитарных норм. Все производители сообщили, что проводят проверки.

«Чтобы максимально обезопасить себя, стоит покупать сыр только в проверенных местах, где продавец может показать сертификаты качества. Нужно внимательно проверить срок годности, убедиться, что в состав сыра входит пастеризованное молоко — это обычно это указано на этикетке, оценить упаковку — она должна быть целая и сухая», — сказала Кашух.

Она добавила, что не лишним будет посмотреть, как хранится продукт: сыры быстро портятся, если лежат не в холодильнике или температура в камере не соответствует условиям хранения, заявленным на упаковке.

«Если же избежать заражения не удалось, нужно внимательно следить за самочувствием. Обычно пищевое отравление проходит за несколько дней. Важно пить побольше чистой воды с регидратирующими растворами, можно даже небольшими глотками, но часто», — посоветовала врач.

Кашух уточнила, что до полного выздоровления стоит воздержаться от жирной и жареной пищи, немного сократить в рационе свежие овощи и фрукты. К врачу стоит обратиться, если легче не становится и симптомы усиливаются, появилась слабость и вялость, а рвота и диарея стали частыми.