Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета
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В российских регионах временно ограничивают мобильный интернет из-за атак дронов ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти отключения оправданными, сообщает РБК.
По его словам, ограничение мобильного интернета направлено на обеспечение безопасности. Любые меры, принимаемые в этих целях, являются оправданными.
По его словам, «угроза существует, угроза очевидна». Потому приоритетом в таких случаях является все, что связано с безопасностью.
Песков отметил, что не знает о планах по созданию единого госоргана по отключениям интернета, о котором ранее писала газета «Известия». По ее данным, Минцифры России вместе с бизнесом собирается вводить правила для таких ограничений.
Официальный представитель Кремля добавил, что в РФ существуют антитеррористический комитет и специальные ведомства, потому как таковая работающая система уже есть.