Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета

По его словам, ограничение мобильного интернета направлено на обеспечение безопасности. Любые меры, принимаемые в этих целях, являются оправданными.

По его словам, «угроза существует, угроза очевидна». Потому приоритетом в таких случаях является все, что связано с безопасностью.

Песков отметил, что не знает о планах по созданию единого госоргана по отключениям интернета, о котором ранее писала газета «Известия». По ее данным, Минцифры России вместе с бизнесом собирается вводить правила для таких ограничений.

Официальный представитель Кремля добавил, что в РФ существуют антитеррористический комитет и специальные ведомства, потому как таковая работающая система уже есть.