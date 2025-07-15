В РФ уменьшат количество случаев отключения мобильного интернета

В РФ собираются уменьшить количество случаев отключения мобильного интернета. Для этого Минцифры совместно с бизнесом планируют создать регламент введения таких ограничений, сообщает газета «Известия» .

Украинские силы все чаще применяют беспилотники при попытках атаковать российские регионы. Чтобы противодействовать им, в том числе отключают мобильную связь.

Распоряжение сделать это выдают местные органы государственной власти, управления МЧС, иные должностные лица и организации. Бывает такое, что отключить мобильную связь просят хаотично. Чтобы упорядочить и сократить количество случаев массового отключения интернета, Минцифры вместе с бизнесом собирается вводить правила введения таких ограничений.

На предварительном этапе власти с бизнесом хотят создать конкретный единый орган власти, в который могли бы отправлять заявки на отключение мобильной связи в определенном регионе. В таком случае требовать отключения мобильного интернета не смогут те, у кого нет соответствующих полномочий.

«Очень много разных органов дают поручения его отключить и забывают сказать, когда включить», — сказал высокопоставленный федеральный чиновник.