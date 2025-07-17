Врач Кашух: кишечная палочка может попасть в сыр и при правильном производстве

Бактерии кишечной палочки могут попасть в продукт на стадии упаковки или хранения, если не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Ранее Роскачество проверило сыр бри разных популярных российских брендов. Специалисты обнаружили в продукции кишечную палочку. Из 20 образцов ни один товар не соответствовал стандартам.

«Даже если сыр приготовили с точным соблюдением рецептуры и технологий, кишечная палочка могла попасть на продукт в момент упаковки и хранения, если на предприятии, складе или в магазине не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы», — сказала Кашух.

Она добавила, что бактерии Escherichia coli (E. coli), или кишечная палочка, в норме в небольшом количестве присутствуют в кишечнике. Большинство видов этого микроба безвредны — максимум, могут вызывать кратковременное расстройство пищеварения.

«Но некоторые штаммы E. coli провоцируют сильные боли в животе, тошноту, обильную рвоту, диарею и приводят к обезвоживанию. Организм теряет слишком много жидкости и электролитов, не успевает восполнить потери, что негативно сказывается на работе почек и сердца», — предупредила специалист.

По ее словам, особенно опасно заражение кишечной палочкой для детей и людей с ослабленным здоровьем — в силу возраста или из-за хронических заболеваний.

«Заразиться кишечной палочкой можно через воду, грязные овощи и фрукты, инфицированные продукты. Так, один из источников заражения — непастеризованное молоко. Обычно в массовом пищевом производстве его не используют, а вот в фермерских и домашних сырах — да», — отметила гастроэнтеролог.