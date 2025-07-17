Кишечную палочку нашли в сыре Бри популярных в России брендов

В сыре Бри, который выпускают популярные российские бренды, нашли кишечную палочку. Из 20 образцов ни один товар не соответствовал стандартам, сообщается на сайте Роскачества.

Кишечную палочку нашли в сыре торговых марок «Егорлык молоко», Schonfeld, Vitalat, Metro Chef, «ВкусВилл», Treville, «Городецкая сыроварня» и во французском товаре бренда Fromager d’Affinos Excellence.

В 7 образцах лабораторно подтвердили наличие плесени Geotrichum candidum, однако на упаковке это не было указано. Также расхождения нашли в содержании белка и жира. Несмотря на нарушения, критических рисков для здоровья человека исследование не выявило.

Ранее Роскачество предупредило, что в России ухудшилось качество ванильного пломбира — он стал менее жирным, а в некоторых случаях производители заменяют сливочный жир растительным.