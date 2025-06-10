Роскачество предупредило об ухудшении качества пломбира

В России ухудшилось качество ванильного пломбира — он стал менее жирным, а в некоторых случаях производители заменяют сливочный жир растительным, сообщает Life.ru .

По итогам исследований Роскачества, мороженое на рынке в основном соответствует уровню эконом-класса. Однако традиционный пломбир должен содержать 15% жира, а во многих образцах этот показатель опускается до 12%. Кроме того, в некоторых продуктах были обнаружены фитостерины — вещества, указывающие на замену животного жира растительным.

Хотя такая подмена неопасна для здоровья, информация о ней отсутствует на этикетке, что вводит потребителей в заблуждение.

В исследовании 2022 года также выявлялись бактерии группы кишечной палочки в семи видах сливочного пломбира. Однако других патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу и золотистый стафилококк, не обнаружено.

Допустимые нормы антибиотиков не превышены, но следы тетрациклина и клоксациллина найдены в трех торговых марках.

Повышенная кислотность, которая может свидетельствовать о плохом качестве, в последних проверках не зафиксирована.

Агроэксперт Илья Березнюк напомнил, что в настоящем мороженом не место растительным жирам. Их использование допустимо лишь в шоколадной глазури, причем в премиальном сегменте предпочтение отдается сливочному маслу.