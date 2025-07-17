В Госдуме могут доработать закон о штрафах за поиск экстремизма

В Госдуме заявили, что законопроект о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете может быть доработан. Об этом сообщает RT.

«Журналисты поставили этот вопрос уже, и, возможно, будет поправка какая-нибудь. Потому что не только журналисты, но и спецслужбы тоже должны что-то читать и изучать», — сказал депутат Олег Матвейчев.

Один из авторов поправок Эрнест Валеев считает, что журналистам не следует посещать запрещённые сайты. «Запреты действуют для всех граждан, включая журналистов», — подчеркнул он.

Председатель комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский пояснил RT, что материалы, за поиск которых могут оштрафовать, уже включены в список Минюста. Этот перечень ведётся с 2006 года и содержит свыше 5,4 тыс. экстремистских материалов.

Законопроект, ужесточающий административную ответственность за нарушения в сфере информации, планируется рассмотреть во втором чтении 17 июля.

Согласно документу, штрафы грозят за умышленный поиск материалов, признанных экстремистскими по федеральному списку или закону «О противодействии экстремистской деятельности».