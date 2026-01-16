Концертов не будет: гастрольный график Долиной сорван до весны

В этом году певица Лариса Долина рискует не дать ни одного концерта, ее гастрольный график сорвался до весны, сообщает StarHit .

Концертный директор артистки Сергей Пудовкин избегает тему отмен выступлений, отказывается комментировать ситуацию и блокирует звонки от журналистов.

Так, 13 февраля в КЗ «Меридиан» будет концерт-съемка «Парад юмора», там должна была выступить Долина. Но певицу молча вычеркнули из списка приглашенных артистов. Также большой юбилейный концерт в Санкт-Петербурге 25 февраля перенесли на 15 ноября. На него продали чуть меньше половины мест, но перенос, возможно, повлечет возврат билетов.

Отменены еще два концерта: шоу в одном из московских баров, которое должно было пройти 1 марта, и концерт «Юбилей на бис» в Московском международном Доме музыки 6 марта.

Не отменены только региональные концерты. Так, 8 марта состоится выступление в Обнинске, 9 марта — в Брянске, 11 марта — в Коломне и 22 марта — в Подольске. Пока нигде еще не sold out, но об отмене не говорили.

Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить Долину.

Артистке назначили последний день для добровольной передачи недвижимости ее новой хозяйке — это 20 января.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.