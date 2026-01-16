Концертов не будет: гастрольный график Долиной сорван до весны
Фото - © Ольга Зиновская / Фотобанк Лори
В этом году певица Лариса Долина рискует не дать ни одного концерта, ее гастрольный график сорвался до весны, сообщает StarHit.
Концертный директор артистки Сергей Пудовкин избегает тему отмен выступлений, отказывается комментировать ситуацию и блокирует звонки от журналистов.
Так, 13 февраля в КЗ «Меридиан» будет концерт-съемка «Парад юмора», там должна была выступить Долина. Но певицу молча вычеркнули из списка приглашенных артистов. Также большой юбилейный концерт в Санкт-Петербурге 25 февраля перенесли на 15 ноября. На него продали чуть меньше половины мест, но перенос, возможно, повлечет возврат билетов.
Отменены еще два концерта: шоу в одном из московских баров, которое должно было пройти 1 марта, и концерт «Юбилей на бис» в Московском международном Доме музыки 6 марта.
Не отменены только региональные концерты. Так, 8 марта состоится выступление в Обнинске, 9 марта — в Брянске, 11 марта — в Коломне и 22 марта — в Подольске. Пока нигде еще не sold out, но об отмене не говорили.
Долина в 2024 году продала квартиру в Хамовниках под влиянием мошенников. Затем Хамовнический суд вернул ей право собственности. Покупательница недвижимости Полина Лурье осталась без жилья и денег, после чего обратилась за помощью в Верховный суд РФ. Тот встал на ее сторону и оставил квартиру за ней. 25 декабря 2025 года Мосгорсуд постановил выселить Долину.
Артистке назначили последний день для добровольной передачи недвижимости ее новой хозяйке — это 20 января.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.