Концерта Канье Веста не будет в России из-за его нацистских лозунгов

Еще не назначенный концерт американского рэпера Канье Уэста отменили в России. Всему виной нацистские высказывания исполнителя, сообщает Mash .

Российская сторона планировала обговорить с командой Уэста точную дату будущего выступления, условия, гонорары и тому подобное. Однако потом рэпер стал писать антисемитские и нацистские высказывания в соцсети Х.

После этого в России решили прекратить любые контакты с Уэстом. Эту информацию подтвердил и глава агентства PMI Евгений Финкельштейн. Именно его компания пыталась вести переговоры со скандальным артистом. Теперь же Уэст не только не выступит в России, но ему и вовсе могут закрыть въезд в страну.

Ранее Уэст опубликовал очередной скандальный пост, обвинив семью своей бывшей жены Ким Кардашьян в секс-торговле детьми. Поводом к такой реакции стал снимок его младшей дочери Чикаго, который стоит на заставке планшета у бывшей жены рэпера.