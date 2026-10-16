Будущему отцу стоит заранее договориться с супругой о распределении обязанностей, снизить рабочую нагрузку и быть готовым к тому, что любовь к ребенку может прийти не сразу, сообщил РИАМО основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д. Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин.

«Слово „помогу жене“ — это ловушка. Помогают в чужом деле. Обсудите заранее, что из ухода, какая зона будет принадлежать кому», — рассказал Ягудин.

Он подчеркнул, что мужчине важно еще до рождения ребенка понимать, за какие конкретно обязанности он будет отвечать. Четкое распределение задач поможет снизить тревогу и избежать недопонимания между супругами.

Второй совет — брать малыша на руки с первых дней жизни. Отцовская привязанность формируется в том числе через физический контакт, поэтому регулярное участие в уходе помогает мужчине быстрее привыкнуть к новой роли.

«Сначала руки деревенеют, я сам это помню, но со временем мягче, мягче, мягче. Помните, у него есть только знания, ощущений нету», — отметил психолог.

Третьим шагом Ягудин назвал переосмысление отношений с собственным отцом. Будущему родителю стоит заранее определить, какие модели поведения он хотел бы перенять, а каких ошибок намерен избежать.

Четвертая рекомендация — по возможности снизить нагрузку еще до рождения малыша. Первые месяцы сопровождаются недосыпом, напряжением и раздражительностью, поэтому к изменениям привычного распорядка лучше подготовиться заранее.

Наконец, психолог посоветовал мужчинам не требовать от себя мгновенной эмоциональной привязанности к ребенку.

«Если в первые недели нет той самой любви, это нормально и очень распространено. Любовь к ребенку у мужчины чаще приходит следом за действиями, а не перед ними. Готовность — это не состояние, которого ждут. Это то, что нарастает, пока вы что-то делаете для ребенка. Мужчине подготовиться невозможно. Это опыт, в который нужно просто попасть», — заключил специалист.

Каждый год в третье воскресенье октября в России отмечают День отца. В этом году праздник выпадает на 18 число. У него появилось много традиций, но у них есть общая черта — чествование отцов по всей стране. В школах и детских садах проводят тематические мероприятия, проходят семейные фестивали, соревнования и творческие конкурсы.

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