Канье Уэст обвинил семью Ким Кардашьян в секс-торговле детьми

Музыкант сделал заявление на своей странице в соцсети Х. Он написал, что члены семьи Кардашьян-Дженнер «занимаются секс-торговлей черными детьми».

Уэст добавил, что Ким Кардашьян и ее родственники «стратегически производят» детей. Поводом к такой реакции стал снимок его младшей дочери Чикаго, который стоит на заставке планшета у бывшей жены рэпера.

На фото девочка запечатлена в пижаме. В руках она держит напиток. Уэсту такой снимок показался слишком откровенным.

Ранее рэпер назвал себя нацистом и признался в любви к Адольфу Гитлеру. Затем он попытался оправдаться, заявив, что его слова были «социальным экспериментом».