Канье Уэст снова назвал себя нацистом и признался в любви к Адольфу Гитлеру

В пятницу на странице популярного американского рэп-исполнителя Канье Уэста в соцсети Х (бывший Twitter) было опубликовано около 20 постов с националистическими, сексистскими и антисемитскими высказываниями, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

«Я нацист. <…> Я люблю Гитлера. <…> Я могу говорить еврей столько, сколько хочу, я могу говорить Гитлер столько, сколько хочу. <…> Я больше не буду доверять или работать с еврейским народом», — писал музыкант.

Также Уэст выразил недовольство в адрес Илона Маска, обвинив его в краже своего нацистского жеста, который американский миллиардер использовал во время инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа.

При этом некоторые публикации на странице рэпера удаляются, а затем вновь публикуются.

Ранее российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о завершении работы с брендом Yeezy рэпера Канье Уэста. Он решил сосредоточиться на перезапуске собственного бренда.