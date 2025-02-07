Дизайнер Гоша Рубчинский бросил Канье Уэста и бренд Yeezy
Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье Уэстом
Российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о завершении работы с брендом Yeezy американского рэпера Канье Уэста. Он решил развивать собственный проект, сообщает ТАСС.
О прекращении сотрудничества с Yeezy Рубчинский написал в своем Telegram-канале. Дизайнер отметил, что последним проектом, над которым он работал вместе с Уэстом, стала декабрьская капсула одежды под названием «Вестник трибун».
Рубчинский поблагодарил рэпера за годы сотрудничества и «уникальный опыт». Дизайнер сообщил, что сосредоточится на перезапуске собственного бренда.
Ранее Канье Уэст заявил, что ему поставили новый диагноз — аутизм. Он стал считать заболевание своей суперспособностью.