Дизайнер Гоша Рубчинский бросил Канье Уэста и бренд Yeezy

сегодня в 17:02

Российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о завершении работы с брендом Yeezy американского рэпера Канье Уэста. Он решил развивать собственный проект, сообщает ТАСС .

О прекращении сотрудничества с Yeezy Рубчинский написал в своем Telegram-канале. Дизайнер отметил, что последним проектом, над которым он работал вместе с Уэстом, стала декабрьская капсула одежды под названием «Вестник трибун».

Рубчинский поблагодарил рэпера за годы сотрудничества и «уникальный опыт». Дизайнер сообщил, что сосредоточится на перезапуске собственного бренда.

Ранее Канье Уэст заявил, что ему поставили новый диагноз — аутизм. Он стал считать заболевание своей суперспособностью.