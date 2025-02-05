Американский рэпер Канье Уэст в новом интервью заявил, что ему поставили новый диагноз — аутизм, но эта информация его не расстроила, так как с заболеванием исполнитель не только подружился, но и стал его считать своей суперспособностью, пишет Peopletalk .

«Я — „Человек дождя“ (название фильма, в котором один из главных героев — аутист — ред.), и это моя суперспособность. Если фанаты просят меня сделать альбом определенным образом, я сделаю все ровно наоборот», — заявил Уэст в интервью The Download.

Супруга Канье Уэста, Бьянка Цензори, стала первой, кто обратил внимание на особенности в поведении музыканта, не характерные для биполярного расстройства. Позже эти наблюдения привели к неожиданному открытию — у артиста диагностировали аутизм.

Интересно, что симптомы аутизма появились у рэпера после серьезной автокатастрофы в Лос-Анджелесе. В 2002 году исполнитель, заснув за рулем, столкнулся с другим автомобилем, что привело к тройному перелому челюсти. Об этом инциденте Уэст не только рассказывал в своих композициях, но и делился наблюдениями с предпринимателем Илоном Маском, признаваясь в появлении признаков аутистического расстройства после аварии.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст остался без контракта на 20 млн долларов после того, как его жена вышла на красную дорожку премии «Грэмми» в голом платье.