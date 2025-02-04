Канье Уэст лишился контракта на 20 млн долларов в Токио после голой выходки жены

Жена рэпера Канье Уэста фотомодель Бьянка Цензори появилась на красной дорожке премии «Грэмми» в откровенном «голом» платье. Из-за этой выходки с исполнителем отказались работать в Токио, он лишился контракта на 20 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Провокационное появление Цензори раскритиковали в Сети. Кроме того, этот поступок вызвал шок у жителей Японии. Уэст должен был дать в Токио два концерта весной, но после скандала японские организаторы отказались работать с рэпером.

Партнеры исполнителя из Токио считают, что Уэст принудил жену выйти в откровенном наряде. Они назвали это неприемлемым. Вдобавок в Японии сейчас как раз идет осознание проблемы прав женщин.

В итоге японские партнеры пересмотрели контракт с певцом. Уэст лишился 20 млн долларов, которые мог бы заработать на выступлениях в Токио.

Цензори появилась на красной дорожке премии «Грэмми» в шубе, которую затем сбросила. Она осталась в полностью прозрачном платье. Жену Уэста выгнали с мероприятия. Сам певец при этом был одет в простой черный костюм.