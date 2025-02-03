Показала обнаженную грудь: абсолютно голую жену Канье Уэста выгнали с «Грэмми»

На состоявшейся накануне церемонии вручения премии «Грэмми» разразился скандал — оттуда выгнали фотомодель и дизайнера Бьянку Цензори. Супруга рэпера Канье Уэста надела на мероприятие «голое» платье, сообщает URA.RU .

Как пишет Daily Mail, на красную ковровую дорожку Цензори вышла в шубе, которую затем сбросила. Перед папарацци она осталась в слишком откровенном наряде — полностью прозрачном платье телесного цвета, надетом без нижнего белья. 30-летняя Бьянка повернулась к фотографам и продемонстрировала свою голую грудь.

Все это время рядом с фотомоделью находился Уэст. Он был одет более чем скромно: в черный костюм и темные очки.

«Бьянка Цензори вызвала возмущение во всем мире, выйдя полностью обнаженной на „Грэмми-2025“ в воскресенье вместе с прикрытым мужем Канье Уэстом», — говорится в материале.

В издании раскрыли, что пара посетила церемонию без приглашения. Цензори и Уэста попросили уйти с мероприятия, затем им пришлось давать объяснения в полиции.

Осенью стало известно, что супруги начали подготовку к разводу — в отношениях случился кризис. Цензори даже уезжала к родителям в Австралию. В это время рэпер находился один в Японии.