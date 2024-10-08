Канье Уэст и Бьянка Цензори решили развестись спустя 2 года брака

Рэпер Канье Уэст и австралийская фотомодель Бьянка Цензори рассказали друзьям о кризисе в отношениях и желании развестись, пишет РБК со ссылкой на TMZ.

Звездная пара не живет вместе уже несколько недель. Цензори уехала в Австралию к родственникам, а Уэст готовится к переезду в Японию, о котором мечтал продолжительное время.

Что стало причиной кризиса в отношениях рэпера и модели, пока не сообщается. Незадолго до новостей о разводе Канье Уэста заметили одного в Японии. Он посещал ресторан с ямайской кухней.

Поклонники пары сразу заподозрили неладное, так как их кумиры практически никогда не расставались и уж тем более не появлялись в общественных местах отдельно друг от друга.

В последний раз Уэста и Цензори видели вместе 20 сентября, они вместе ходили по магазинам. Представитель пары Майло Яннопулос не стал комментировать журналистам слухи о разводе звезд.