«Социальный эксперимент»: Уэст попытался оправдаться за свои громкие заявления

сегодня в 11:31

Американский рэпер Канье Уэст возмутил общественность неожиданными признаниями в соцсетях, после чего заявил, что все написанное — это «социальный эксперимент», сообщает РЕН ТВ .

Исполнитель признался, что любит всех людей, но в особенности полных женщин.

«Спасибо вам, и люблю всех интернет-троллей», — написал рэпер.

Музыкант также поблагодарил коллег по сфере деятельности и предпринимателя Илона Маска за то, что поддержали его «социальный эксперимент». В настоящий момент он сказал почти все, что хотел.

Ранее Канье Уэст публично назвал себя нацистом и признался в любви к Адольфу Гитлеру. После такого заявления в России предложили запретить въезд в страну американскому исполнителю.

Рэпер также заявил, что считает свой новый диагноз — аутизм — не недостатком, а суперсилой.