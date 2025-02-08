Уэсту предложили запретить въезд в РФ после его признания в любви к Гитлеру

Участники движения «Ветераны России» потребовали запретить рэперу Канье Уэсту въезд в Россию, а также признать его персоной нон грата. Такую реакцию вызвали посты музыканта в соцсети Х, сообщает SHOT .

Накануне Уэст написал два противоречивых поста. В первом рэпер сообщил: «Я нацист», а во втором неожиданно признался, что «любит Гитлера».

«Ветераны России» отправили обращение в министерство иностранных дел РФ. Они просят запретить рэперу приезжать в страну и объявить его персоной нон грата.

По мнению общественников, слова американского музыканта нарушают пункт статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». В движении считают, что иностранным музыкантам с такой позицией нечего делать в РФ, а значит нужно запретить им въезд в страну.

Ранее российский дизайнер Гоша Рубчинский объявил о завершении работы с брендом Yeezy, который принадлежит Уэсту. Он решил посвятить себя развитию собственного проекта.