Подросток погиб после падения с крыши пятиэтажки в Забайкалье

В городе Краснокаменск Забайкальского края подросток упал с крыши пятиэтажного дома, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Его доставили в краевую больницу в тяжелом состоянии. Однако в результате подросток погиб.

Прокуратура по факту падения подростка организовала проверку.

Кроме того, на контроль взяты ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по данному происшествию.

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