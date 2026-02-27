Команда Oxxxymiron* поддерживала слухи о его раке на фоне обвинений в педофилии

Информация о раке у рэпера Oxxxymiron* была фейковой. Команда музыканта специально не опровергала такие слухи, чтобы скрыть настоящую причину отмены тура — риски для репутации на фоне большого количества обвинений в якобы педофилии, сообщает Mash со ссылкой на два источника из окружения артиста.

41-летний Oxxxymiron* полностью здоров. При этом, согласно официальной информации, тур в 2024 году был сорван именно из-за проблем со здоровьем Федорова*.

Команда порекомендовала артисту затаиться и поменьше появляться в публичном пространстве. Затем в интернете начали распространяться слухи о том, что у Oxxxymiron* рак. Менеджеры воспользовались случившимся и не спешили опровергать эту информацию. Так массово укоренилась версия об онкологии.

В тот период скандальные обвинения в якобы педофилии пока еще не захватили информационное поле. Но в кругу музыкантов об этом уже могли знать.

Федоров* осознавал, что у его действий могут быть последствия. Поэтому он решил не ехать в тур.

В 2025 году несколько девушек рассказали, что якобы их отношения с музыкантом начались, когда им было от 13 до 16 лет. При этом возраст артиста, предположительно, составлял от 23 до 26. Эти события могли происходить с 2008 года.

В России Федоров* заочно арестован и разыскивается с весны 2024 года. Его могут посадить в колонию на срок до двух лет.

*Oxxxymiron (Мирон Федоров) признан в России иностранным агентом.

