«Я не страдаю мизогинией»: Шаляпин прокомментировал свою патриархальную позицию

Шаляпин о критике в его сторону: новые атаки начались после интервью Собчак

Шесть лет назад Прохор Шаляпин принял участие в дебатах о феминизме, где придерживался консервативных, патриархальных взглядов, заявив, что женщинам не стоит занимать руководящие посты. Недавно пользователи Сети обнаружили отрывки той программы и активно обсуждали их, представляя как «разоблачение». Возникла угроза отмены шоумена из-за его резких высказываний в адрес женщин. Общественная Служба Новостей обратилась к артисту с вопросом, насколько изменились его убеждения спустя шесть лет после скандального выпуска.

Прохор считает, что волна негатива могла быть намеренно спровоцирована недоброжелателями. Он высказал предположение, что против известных личностей иногда организуют платные кампании с участием социологов и маркетологов для нанесения ущерба репутации.

«Именно сейчас начали снова доставать эти ролики с запыленных полок и раскручивать. Интересно, зачем? Кому это нужно? А я вам объясню! Есть специальные агенты, которые платят деньги, чтобы того или иного артиста растоптать или очернить. Я, к слову, хочу сказать, что новые атаки именно на меня начались после моего интервью Ксении Собчак», — заверил артист.

Шаляпин также добавил, что не испытывает неприязни к представительницам женского пола.

«Я не страдаю мизогинией. У меня нет вражды с женщинами, я их люблю, но в некоторых вопросах я все же консерватор», — заключил он.

