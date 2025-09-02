«Я календарь переверну…»: распроданы билеты на концерт Шуфутинского в Москве

сегодня в 18:40

Все билеты на концерт Михаила Шуфутинского в Кремлевском дворце распроданы

Поклонники раскупили все билеты на сольный концерт шансонье Михаила Шуфутинского, который состоится 3 сентября Кремлевском дворце, сообщает «Российская газета» .

В этот день заслуженный артист РФ традиционно исполняет свои хиты.

В прошлом году Михаил Шуфутинский, а также народные артисты России Игорь Крутой и Игорь Николаев исполнили хит «3 сентября» на сцене Государственного кремлевского дворца. При этом шансонье исполнил композицию трижды.

Песня «Третье сентября» имеет в стране невероятную популярность и каждое начало осени в Сети рождаются новые мемы про перевернутый календарь и костры рябин.

Автором музыки стал Игорь Крутой, а стихи написал Игорь Николаев. Впервые песню исполнили еще в далеком 1993 году.