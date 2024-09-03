«Я календарь переверну»: Шуфутинский, Крутой и Николаев спели «3 сентября» в Кремле

«Для меня песня значит очень много, потому что она не только мне понравилась, не только я ее полюбил, но и полюбили ее все люди, которые услышали», — сказал исполнитель легендарного осеннего хита.

Шуфутинский добавил, что композиции «3 сентября» уже около 30 лет, но она продолжает жить в народе. Различные смешные шутки в интернете также имеют важное значение.

Песня «Третье сентября» имеет в стране невероятную популярность и каждое начало осени в Сети рождаются новые мемы про перевернутый календарь и костры рябин. Практически ежегодно в легендарный день маэстро дает концерт в стенах Кремля.