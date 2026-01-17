Иван Ургант рыдал у гроба Игоря Золотовицкого на прощании

Телеведущий Иван Ургант не смог сдержать слез на церемонии прощания с ректором Школы-студии МХАТ, заслуженным артистом России Игорем Золотовицким, сообщает SHOT .

Золотовицкого не стало 14 января 2026 года, ему было 64 года. В последнее время он боролся с раком желудка. Его похоронят на Троекуровском кладбище столицы.

Плачущий Ургант подошел к гробу актера с красными глазами, он возложил цветы, постоял около гроба, а потом подошел к сыновьям и вдове артиста. Он пожал руки сыновьям Золотовицкого и поцеловал руки его жене.

Семьи Ургантов и Золотовицких много лет дружили. Они ходили в гости друг к другу, а также поздравляли с праздниками.

На церемонию прощания в МХТ пришли артисты Станислав Дужников, Андрей Ургант, Кристина Бабушкина, Игорь Угольников, Константин Хабенский, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Константин Эрнст, родные и друзья.

