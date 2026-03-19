Илью Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу в Петербурге

В Telegram-каналах появилась информация о госпитализации в психиатрическую больницу юриста и общественного деятеля Ильи Ремесло. Он находится в учреждении Санкт-Петербурга.

По данным каналов, Ремесло 18 марта увезли в Городскую психиатрическую больницу № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова. Какой именно диагноз поставили общественнику, неизвестно.

Ремесло давно и активно поддерживал российскую власть, а затем резко сменил риторику. Многие были удивлены такому поступку и даже предполагали, что юрист находится в заложниках или его аккаунты в социальных сетях взломали.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев назвал Ремесло «случайным попутчиком власти». По его словам, юрист посчитал себя недооцененным государством и перешел на другую сторону.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что общественник начал критиковать российские власти и СВО из-за потери доходов от блогерской деятельности. Смена риторики может быть связана с отсутствием рекламных контрактов.

