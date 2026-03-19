Милонов заявил, что Ремесло критикует власть из-за денег

Парламентарий предположил, что резкая смена риторики Ильи Ремесло связана с отсутствием рекламных контрактов и снижением интереса к его блогу. По мнению депутата, новые заявления юриста носят неискренний характер.

«Человек-проект, это человек, который, (ред. — если) даешь деньги, он будет делать, не даешь деньги, он перестает делать. Это люди без искреннего убеждения. Всегда видно, когда человек что-то делает, бьет наотмашь красиво и сочно, но при этом делает неискренне», — сказал Милонов.

Парламентарий добавил, что человек не может столь резко менять взгляды, поэтому изначальная позиция Ремесло, по его мнению, также была неискренней.

«Мне кажется, что ему будет стыдно… В связи с тем, что что-то пошло не так, на фоне того, что он перестал зарабатывать деньги, блог его перестали читать, рекламу давать, у него такое произошло, такая истерика», — отметил депутат.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов допустил, что Ремесло может находиться в заложниках. Такой вывод он сделал после публикации серии постов с критикой СВО и российской власти.

Илья Ремесло ранее поддерживал действия властей и критиковал оппозицию и политику западных стран.

