«Обостряются душевные заболевания»: Соловьев резко прошелся по Илье Ремеслу

Соловьев раскритиковал юриста Илью Ремесло за высказывания об СВО

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев назвал «случайным попутчиком власти» юриста и общественника Илью Ремесло, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Ранее Илья Ремесло раскритиковал проведение СВО и руководство страны. При этом общественник долгие годы выступал с поддержкой власти РФ и боролся с оппозиционерами.

«Весна же, еще обостряются душевные заболевания, начинают вербовать неустойчиво психических наших граждан», — прокомментировал Соловьев.

Телеведущий добавил, что такие «сбегающие попутчики власти» были всегда. Ремесло посчитал себя недооцененным государством и перешел на другую сторону.

