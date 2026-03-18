«Обостряются душевные заболевания»: Соловьев резко прошелся по Илье Ремеслу
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев назвал «случайным попутчиком власти» юриста и общественника Илью Ремесло, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Ранее Илья Ремесло раскритиковал проведение СВО и руководство страны. При этом общественник долгие годы выступал с поддержкой власти РФ и боролся с оппозиционерами.
«Весна же, еще обостряются душевные заболевания, начинают вербовать неустойчиво психических наших граждан», — прокомментировал Соловьев.
Телеведущий добавил, что такие «сбегающие попутчики власти» были всегда. Ремесло посчитал себя недооцененным государством и перешел на другую сторону.
