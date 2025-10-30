сегодня в 14:40

Icegergert извинился за произнесенный на концерте лозунг АУЕ* «Жизнь ворам»**

Популярный рэпер Icegergert (Георгий Гергерт) извинился за лозунг АУЕ* «Жизнь ворам»**, который произнес во время московского концерта. Музыкант сказал, что не поддерживает запрещенные организации, сообщает SHOT .

«Я должен извиниться за фразу, которую сказал, не подумав», — сказал рэпер.

Он отметил, что «выпивал, и позволил лишнего». Музыкант подчеркнул, что не поддерживает запрещенные организации.

Icegergert заявил, что любит Россию. Он открыто заявлял об этом на своих концертах.

Ранее сообщалось, что Icegergert закончил концерт в Москве, выкрикнув экстремистский лозунг «Жизнь ворам»**. Заявление могут посчитать пропагандой криминальной субкультуры среди молодежи.

Юрист Виктория Шабанова допустила, что Гергерту может грозить до четырех лет лишения свободы за экстремистский лозунг, который он выкрикнул в Москве. Однако его могут привлечь и к административной ответственности.

*Международное общественное движение Арестантское уголовное единство (АУЕ) признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

**Ряд материалов, в которых есть фраза «Жизнь ворам», внесены в реестр экстремистских материалов Минюста РФ.

