«Хуже Блиновской»: россияне в шоке от прогрева нового бренда Лерчек на фоне рака

Как только стало известно, что у блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностировали рак желудка четвертой стадии, пользователи Сети разделились на два лагеря: одни верят в болезнь, другие приводят аргументы, почему многодетная мать только делает вид, что больна. После того как преподаватель танцев и новый возлюбленный блогерши Луис Сквиччиарини намекнул, что скоро у Лерчек появится новый бренд косметики, в соцсетях поднялась волна возмущения.

Сквиччиарини в формате рубрики «вопрос — ответ» сообщил подписчикам в одной из соцсетей, что Лерчек не сидела без дела под домашним арестом. По его словам, она работала в направлении нового косметического бренда, который в будущем может полюбиться россиянам.

«Неужели вы думаете, что все это время Лера просто сидела? Это же наша Лера. И я был все это время с ней рядом и поддерживал. Все происходило на моих глазах. Это был сложный путь. И мы сделали все с нуля. Поэтому у вас еще будет возможность полюбить новый и более сильный бренд. Такой же, как и она», — написал Сквиччиарини в ответ пользовательнице сообщившей, что очень любила косметику, к которой Лерчек теперь не имеет отношения.

Волна возмущения

После такого ответа бойфренда Лерчек в соцсетях поднялась волна возмущения. Пользователи пишут, что в шоке от «прогрева» нового косметического бренда блогерши на фоне диагностированного онкологического заболевания. Некоторые сравнивают Лерчек с «королевой марафонов» Еленой Блиновской, которую осудили и отправили в тюрьму за махинации с налогами. По словам россиян, Лерчек оказалась хуже Блиновской, которая честно отбывает наказание, потому что спекулирует на страшном заболевании.

«4-я стадия рака, метастазы, сломанная спина и химия — казалось бы, время для тишины? Нет, время для „прогрева“! Главная забота: как презентовать новую косметику? Математика цинизма: долги погашены. Судимость снята. Бренд готов. Болезнь стала маркетингом, а драма — ширмой. Финал предсказуем: уехать из РФ и жить на money laundering. Гениально? Пожалуй. Этично? Ни капли. Цирк продолжается», — написала одна из пользовательниц Сети.

После этого в комментарии стали приходить люди, которые стали рассказывать, как аналогичную стадию рака проживали их родственники. По их словам, на 4-й стадии рака желудка с метастазами в легкие и спину у больного человека нет сил шевелиться, происходит постоянная рвота, а внешний вид оставляет желать лучшего. А Лерчек, между тем, ходит по палате с капельницей и снимает контент, хоть и не для своих соцсетей.

Другое мнение

Однако нашлись и те, кто встал на защиту Лерчек, отметив, что в правоохранительных органах работают неглупые люди — они наверняка проверили диагноз блогерши и держат ситуацию на контроле.

«А в прокуратуре, конечно, такие дурачки не проверили (диагноз — ред.), ага. Особенно учитывая, что химию она в госбольнице проходит. Вы когда пишете, задумываетесь хоть о написанном? Открывая глаза кому-то, не забудьте протереть свои. И да, если сейчас она это использует как инфоповод, чтобы заработать денег, имеет право. Потому что денег на лечение ей надо умотаться, плюс четверо детей, отец троих из которых под следствием. Ей сейчас нужно заработать все деньги мира и распихать детям по счетам», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что онкологию у Лерчек выявили после того, как в феврале 2026 года она родила четвертого ребенка. Отцом малыша является Сквиччиарини. В первой половине марта блогерша готовилась к экстренной госпитализации на фоне обнаружения метастаз.

