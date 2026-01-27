Хотела повторить тренд: неудачный трюк усадил Наталью Бардо в инвалидную коляску

сегодня в 16:29

Наталья Бардо передвигается в инвалидной коляске после неудачного трюка

Актриса Наталья Бардо оказалась в инвалидной коляске, пытаясь повторить трендовый ролик, который завирусился в Instagram*, сообщает «112» .

Актриса находится на отдыхе вместе с семьей в Мексике. Бардо решила снять трендовый ролик с переворотом вместе с сыном на пляже.

В момент, когда она попыталась перевернуть ребенка, у нее заболела спина. После неудачного трюка она обратилась в больницу. Там выяснили, что актриса потянула спину.

Сейчас Бардо вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Она продолжает восстанавливаться.

Ранее директор Марии Ароновой заявила, что информация о плохом самочувствии артистки — это ложь. Актриса продолжает творческую деятельность.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

