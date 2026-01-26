Директор Ароновой отрицает, что у актрисы проблемы со здоровьем

Заявления о том, что у актрисы Марии Ароновой выявили проблемы со здоровьем, не соответствуют действительности. Об этом заявила ее директор Наталья Дмитрюкова, сообщает ТАСС .

Она назвала слухами информацию о плохом самочувствии артистки. По словам Дмитрюковой, Аронова не обращалась к врачам из-за болезни.

Директор отметила, что актриса чувствует себя хорошо. Она продолжает творческую деятельность. Так, Аронова только накануне вернулась в Москву из большого тура по Уралу, а уже 27 января сыграет в Санкт-Петербурге.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у артистки якобы нашли повреждения внутренних органов. Отмечалось, что ей теперь надо следовать строгой средиземноморской диете.

