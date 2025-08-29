Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

В связи с кончиной народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил глубокие соболезнования его семье и близким, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Глава Северной столицы подчеркнул, что музыкальное наследие Щедрина олицетворяет собой высшие достижения классической музыки современности. Его запоминающиеся и уникальные произведения, включая оперы, балеты, симфонии и концерты, звучат на сценах всего мира. В своем творчестве он продолжил дело прославленных композиторов предыдущих поколений.

«Родион Константинович Щедрин был большим другом Санкт-Петербурга. Его оперы и балеты стали значительной частью репертуара Мариинского, Михайловского и других театров. Они идут на наших сценах десятилетия. Многие из них впервые были исполнены в нашем городе. В историю вошла премьера оперы „Левша“, которой открывалась новая сцена Мариинского театра», — отметил Александр Беглов.

Губернатор также добавил, что уход композитора знаменует собой завершение целой эпохи в истории классической музыки, но гений Щедрина навсегда останется. Россия будет бережно хранить светлую память о выдающемся композиторе, заключил глава Северной столицы.

Щедрин скончался в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет. Он ушел из жизни в Германии, где долгие годы жил с супругой.