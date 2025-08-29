Композитор Родион Щедрин умер в Германии

Народный артист СССР, композитор Родион Щедрин скончался в Германии. Об этом рассказал источник, близкий к окружению пианиста, сообщает ТАСС .

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Он рос в семье профессиональных музыкантов, поэтому с детства был погружен в атмосферу музыки.

Щедрин рано достиг популярности. К началу 1960-х годов он уже написал известный балет «Конек-Горбунок», оперу «Не только любовь», фортепианные сочинения, хоры, Первую симфонию и т. д. В 1991 году он переехал жить в Германию, но сохранил российское гражданство.

Супругой Родиона Щедрина была известная балерина Майя Плисецкая. Главные партии в некоторых своих балетах он написал именно для нее.

Оперы, балеты и симфонические произведения композитора пользуются огромным успехом в мире, исполняются на крупнейших площадках в разных. Всего композитор написал 7 опер, 5 балетов, 3 симфонии, 14 концертов, множество произведений камерной, инструментальной, вокальной, хоровой и программной музыки, а еще музыки к кино и театральным постановкам.