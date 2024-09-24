Глюкоза после лечения оставила в райдере коньяк и снизила стоимость выступления

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) после лечения немного обновила райдер для выступления. В то же время она оставила там коньяк Hennessy XO, но уменьшила цену за концерт в два раза — до 2,5 млн рублей, сообщает Mash .

После скандала, который произошел на концерте в Красноярске, где она не попадала в ноты, трогала себя и вела странно, Глюкоза повысила прайс на выступления до 5 млн рублей. После того, как скандал забылся, снова снизила. Сначала она решила лечь в рехаб, но потом отказалась из-за возможной утечки информации, лечилась дома,

В новом райдере артистка оставила коньяк Hennessy XO, также к нему идут нарезки, фрукты, мед, печенье, закуски и многое другое. Еще она требует, чтобы в ее гримерке не было камер и посторонних.

Перелет до города, где планируется концерт, должен быть в бизнес-классе, еще в требованиях ВИП-зал, люксовые автомобили, охранники. Технический райдер у нее стоит примерно 700 тыс. рублей.

Еще после скандала с продюсером Максом Фадеевым певица анонсировала новый трек и изменила свой логотип на G, а псевдоним на Glukoza (вместо Глюк’oZa).

При этом на корпоративах она обещает петь и старые хиты, за которые с ней планировал судиться Фадеев.