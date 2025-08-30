Гипертоник в возрасте: 79-летнему Петросяну стало хуже из-за проблем с сердцем

Артист обратился за помощью к медикам. Он пожаловался врачам на сильные боли в груди и проблемы с дыханием, которые наблюдаются у него на фоне гипертонии, выявленной несколько лет назад.

В марте юморист также лежал в больнице с кишечным кровотечением.

Медики запретили Петросяну сильные физнагрузки и рекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с выступлениями.

Ранее летом одна из московских поликлиник начала искать юмориста, чтобы записать его на прохождение диспансеризации.