Гипертоник в возрасте: 79-летнему Петросяну стало хуже из-за проблем с сердцем
Евгений Петросян обратился к врачам из-за болей в груди
Фото - © Галина Попова / Фотобанк Лори
79-летнему юмористу, народному артисту РСФСР Евгению Петросяну стало хуже со здоровьем из-за обострившихся проблем с сердцем, сообщает SHOT.
Артист обратился за помощью к медикам. Он пожаловался врачам на сильные боли в груди и проблемы с дыханием, которые наблюдаются у него на фоне гипертонии, выявленной несколько лет назад.
В марте юморист также лежал в больнице с кишечным кровотечением.
Медики запретили Петросяну сильные физнагрузки и рекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с выступлениями.
Ранее летом одна из московских поликлиник начала искать юмориста, чтобы записать его на прохождение диспансеризации.