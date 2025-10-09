Галкин* стал жертвой издевательств в Израиле

Зрители на концертах задают Галкину* вопросы о невыполненном обещании сдать кровь для пострадавших в ходе военного конфликта. Хурин отметил, что юморист обычно игнорирует эти вопросы, делая вид, что не слышит их или не понимает, о чем идет речь.

Такая ситуация возникла после того, как Галкин*, покинувший Россию после начала специальной военной операции, в начале конфликта в Израиле публично заявил о намерении остаться в стране и помогать пострадавшим, сдавая кровь. Однако вскоре после этого заявления артист уехал на Кипр, что и вызвало негативную реакцию израильской аудитории.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алла Пугачева приезжала в Москву с целью добиться разрешения от высокопоставленных чиновников на возвращение Максима Галкина* в Россию, но у нее ничего не получилось.

*Признан иноагентом в России.

