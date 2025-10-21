Форум русистов объединил в Берлине филологов из Европы и России

В Берлине торжественно открылась Неделя русского языка с участием более 90 лингвистов, славистов и литературоведов из десяти стран, включая Россию, Германию и Францию, сообщает ТАСС .

Мероприятие, проходящее в российском посольстве, собрало таких участников, как ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов и доцент МГУ Федор Панков.

Посол России в Германии Сергей Нечаев в приветственной речи подчеркнул устойчивый международный статус русского языка как одного из рабочих языков ООН и важного инструмента научной коммуникации, отметив сохраняющийся интерес к его изучению в немецких учебных заведениях. Тематикой форума в этом году стал дифференцированный подход в преподавании русского языка и вопросы многоязычия.

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в видеообращении высоко оценил эффективность ежегодной берлинской Недели русского языка как площадки профессионального общения.

