История мата: филолог рассказала о происхождении обсценной лексики

Доцент кафедры русского языка Северо-Кавказского федерального университета Виктория Сичинева заявила, что русский мат связан с языческими обрядами земледелия. Его корни могут тянуться к индоевропейским языкам, сообщает «Победа 26» .

«Версий много, но однозначно можно сказать: русский мат русского происхождения. Даже в религиозных текстах вплоть до XVII века мы находим некоторые слова, которые тогда не считались нецензурными и ругательными», — сказала эксперт.

По ее словам, раньше было распространено мнение о том, что вульгарные выражения укоренились в русском языке во времена татаро-монгольского ига, но это утверждение не имеет под собой оснований. Теория уже давно признана несостоятельной.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в российском обществе у русскоговорящих граждан наблюдается повышенная терпимость к ненормативной лексике. Он считает, что подобную тенденцию следует переломить.

