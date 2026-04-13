ABC News: суд выдвинул более 100 обвинений против 13-летней девочки в Австралии

Австралийский суд предъявил 109 обвинений 13-летней школьнице, которая одно из преступлений совершила 30 марта. Тогда девочка управляла угнанным автомобилем в юго-восточной части Мельбурна и совершила наезд на 45-летнего мужчину, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

Также в рамках других происшествий ей инкриминируются выкрикивания антисемитских оскорблений в сторону прохожих.

«Тринадцатилетняя девочка, чье имя остается неизвестно по юридическим причинам, в понедельник явилась в суд по делам несовершеннолетних с требованием выйти под залог. Ей предъявлены 109 обвинений», — указано в материале.

В ходе расследования полицейские изучили содержимое мобильного телефона обвиняемой, обнаружив в истории поиска запросы: «какое наказание предусмотрено за наезд на человека» и «места проживания евреев». Правоохранительные органы утверждают, что все действия были осознанными, а сама несовершеннолетняя «подпитывается» вниманием общественности и отслеживает количество положительных реакций в социальных сетях на новости о ее предполагаемых противоправных деяниях.

Согласно репортажу местного телеканала, при сопровождении в зал суда она смеялась. Также отмечается, что на протяжении всего судебного процесса на ее лице сохранялась улыбка.

По сведениям ABC News, обвиняемая заявила о намерении продолжать нарушать закон. Согласно подсчетам обвинения, за 74 дня средний показатель составлял примерно 1,45 правонарушения в сутки.

Ходатайство защиты об освобождении школьницы под залог было отклонено судом в связи с потенциальной угрозой, которую она может представлять для общества. Следующее слушание по ее делу назначено через три недели.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.