KIA вылетела с моста в воду в Москве, пять человек пострадали

Вечером 13 апреля в Москве произошла нетипичная авария: на востоке города с моста в воду упал автомобиль марки KIA. Предварительно известно, что пять человек получили травмы различной степени тяжести, об этом сообщает SHOT .

Автомобиль марки KIA на высокой скорости сошел с дороги на Горбатом мосту в Москве и оказался в воде.

По первоначальным данным, внутри машины было пять человек. Все они были извлечены, при этом двое из них находились в бессознательном состоянии.

На месте происшествия работают оперативные службы. Что стало причиной аварии, в настоящее время выясняется.

